Proibida de andar na montanha-russa, mulher se revolta, emagrece 57 quilos e vira modelo

Ela consumia mais de 3.500 calorias por dia e seus jantares eram sempre para duas pessoas. Mas ela comia sozinha. No seu auge, chegou a pesar 125 quilos.

Batatas fritas, biscoitos, doces e chocolate eram a base da alimentação da dinamarquesa Mathilde Broberg.

Entretanto, um episódio ocorrido no fim de 2011, começou a mudar a vida de Mathilde. Ela simplesmente foi barrada em uma montanha-russa por não caber no carrinho do brinquedo do parque de diversões.

“Não era engraçado ser gorda quando era criança porque eu perdia várias coisas com os meus amigos, como correr, nadar e muitos mais”, disse ela em reportagem do “The Sun”.

A vergonha fez Mathilde literalmente se mexer. Ela não apelou para a cirurgia de redução do estômago. Mas passou a ser exercitar e adotar uma dieta curiosa: comia nas refeições só o que cabia em uma das mãos e, em vez de garfo e faca, usava sempre uma colher de chá.

A mudança foi radical. De estudante obesa a personal trainer e modelo, aos 21 anos, com 1,76 metro de altura 68 quilos.

“Se alguém me dissesse três anos atrás que eu seria personal trainer e modelo, eu riria na cara dela”, comentou.

Mathilde só foi à mesa de cirurgia para retirar o excesso de pele.

A dinamarquesa diz que sua versão atual é o seu ‘verdadeiro eu’. (Foto: Reprodução/Instagram) Mathilde não consome mais comidas gordurosas. (Foto: Reprodução/Instagram) ‘Se alguém me dissesse três anos atrás que eu seria personal trainer e modelo, eu riria na cara dela’, comentou. (Foto: Reprodução/Instagram)

