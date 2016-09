“Proibir prisão de condenados em segunda instância pode inibir delações”, alerta procurador-geral da República Rodrigo Janot

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou nesta quinta-feira (1º) que, na opinião dele, uma eventual revisão na jurisprudência do STF (Supremo Tribuna Federal) que autoriza, desde fevereiro, a prisão de condenados em segunda instância pode inibir atuais ou futuras negociações de delações premiadas.

Na tarde desta quinta, o STF começou a julgar duas ações que pedem a confirmação de artigo do Código Penal que afirma que ninguém pode ser preso, a não ser nas hipóteses de prisão em flagrante e preventiva, até que se esgotem as possibilidades de recurso de um processo, o chamado trânsito em julgado. É provável, no entanto, que o julgamento seja suspenso no final da tarde e retomado em outra oportunidade ainda não definida.

“Para o Ministério Público, este julgamento de hoje [quinta] é tão importante como o julgamento no Supremo que definiu o poder investigatório do Ministério Público. Eu acho que isso influenciará, com certeza, em vários processos de colaboração premiada em curso ou que virão em todas as investigações do Ministério Público, seja federal, seja dos Estados”, ressaltou Janot antes de ingressar na sessão do STF.

Janot não especificou em sua fala, mas deixou implícito que uma mudança de posição do Supremo pode atingir as negociações de delações premiadas da Operação Lava Jato. Os investigadores já fecharam dezenas de acordos de colaboração com condenados pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos que investigam na primeira instância o esquema de corrupção que atuava na Petrobras.

O julgamento

As Ações Declaratórias de Constitucionalidade que estão sendo julgadas nesta quinta pelos ministros do Supremo foram ajuizadas separadamente pelo PEN (Partido Ecológico Nacional) e pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O relator do caso é o ministro Marco Aurélio Mello.

No início do ano, por 7 votos a 4, os magistrados da Suprema Corte entenderam que era possível admitir que um réu condenado na segunda instância da Justiça comece a cumprir pena de prisão, ainda que esteja recorrendo aos tribunais superiores.

Desde então, basta a sentença condenatória de um tribunal de Justiça estadual ou de um tribunal regional federal para a execução da pena. Até então, réus podiam recorrer em liberdade ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio STF.

Na avaliação dos autores das ações que questionam a validade da decisão anterior dos ministros da Suprema Corte, o tribunal contrariou artigos do Código de Processo Penal e da Constituição que afirmam “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Em tese, o Supremo pode mudar seu entendimento tomado naquele caso, como solicitam as ações, mas a tendência é que a decisão seja mantida. Mesmo não sendo obrigatório, instâncias inferiores da Justiça começaram a aplicar a prisão após condenação em segunda instância com base no entendimento que os ministros do STF chegaram no julgamento de fevereiro. (AG)

