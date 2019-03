Projeção de crescimento do PIB brasileiro sofre nova queda

A projeção de crescimento da economia do Brasil em 2019 sofreu uma queda pela quarta vez consecutiva. De acordo com o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas lançado hoje (25), as perspectivas relacionadas Produto Interno Bruto (PIB) do país regrediram mais dois décimos, chegando a 2%.

Na última sexta-feira (22), o levantamento do governo apresentou queda de três décimos em relação a estimativa anterior, como explicamos aqui. A inflação não passou por alterações, continuando com a marcação de 3,8%.

