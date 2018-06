Projeta é a nova cooperativa do Sistema Unicred RS

Cada vez mais forte no mercado gaúcho. Assim é o Sistema Unicred RS, que passou a contar, a partir do dia 4 de junho, com uma nova cooperativa: a Projeta Unicred. Com 11 anos de atuação, a cooperativa tem cobertura em Porto Alegre e Região Metropolitana, atendendo profissionais das áreas da Engenharia, Arquitetura e afins.

Conforme o Presidente da Projeta Unicred, Antonio Pedro Viero, a afiliação à Unicred RS representa uma nova e promissora fase à instituição. “Com a união, vamos fortalecer nossa cooperativa, ampliar a capacidade de gerar e conceder crédito e possibilitar maiores e melhores oportunidades de negócios para nossos cooperados”, comenta.

Com a filiação, a Projeta passa a oferecer toda a gama de produtos e serviços da Unicred. Neste novo quadro, a Unicred RS passa a contar com 11 cooperativas no Estado, sendo 55 unidades de negócios, que representam 51 mil cooperados e R$ 3,2 bilhões de ativos.

Sobre a Unicred RS

A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que atua no âmbito financeiro, concedendo empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, seguros, previdência e cartões aos seus cooperados por meio de uma gestão participativa, democrática e transparente. A Unicred RS possui 11 cooperativas e 55 unidades de negócios que representam 51 mil cooperados e R$ 3,2 bilhões de ativos no Rio Grande do Sul. Para mais informações, acesse www.unicred.com.br/centralrs.

