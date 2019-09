A polícia concluiu que o projétil que atingiu Ágatha Félix, 8, tem formato “adequado a armas de fogo do tipo fuzil”, mas não está em condições de ser comparado às sete armas apreendidas com policiais militares que estavam trabalhando na noite em que a menina foi morta. Isso porque foi encontrado dentro do corpo da criança apenas um fragmento deformado desse projétil.

Deixe seu comentário: