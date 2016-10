Projeto Arte e Turismo apresentará o Termas e Longevidade

No próximo dia 21 de outubro, o Roteiro Turístico Termas e Longevidade vai participar do projeto Arte e Turismo no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). A ação para divulgação turística da região foi organizada a convite da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer (Setel) em parceria com o Margs, onde acontecem as atividades, com entrada franca.

A programação inicia às 10 horas com experiências feitas pelos empreendedores do roteiro como L’Arte Ceccato, com cerâmica; Kariane Modelski, com arte polonesa; SPA Day com algumas terapias, entre outras atividades envolvendo os visitantes com o que eles encontram nos atrativos turísticos dos municípios de Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves, Veranópolis e Vila Flores. À tarde, às 14 horas, no Auditório Margs, acontece a abertura oficial com talentos culturais e divulgação do Roteiro Turístico Termas e Longevidade; já às 15 horas, no Café do Margs, terá degustação de produtos típicos do roteiro e apresentação musical. Durante toda a tarde haverá divulgação de materiais informativos no Foyer.

Para o grupo Gestor do Termas e Longevidade esta é mais uma oportunidade de divulgar a região na Capital Gaúcha, mostrando os atrativos e despertando a curiosidade no público para visitarem o roteiro. Em 2016, o Termas e Longevidade já participou de várias feiras estaduais e o resultado está no aumento do número de turistas que tem escolhido o roteiro para passear, aproveitar as férias e desfrutar de experiências únicas de cultura, lazer e arte, bem como de gastronomia, bem estar e saúde.

O Termas e Longevidade

Cada vez que a gente embarca numa viagem estamos buscando uma nova experiência. Em algumas vezes, experimentamos uma sensação impossível de ser narrada mesmo em mil palavras. Talvez ela esteja embaixo de uma árvore, dentro da cave de uma vinícola, em cima de um campanário, num atelier de artesanato ou num banho de águas termais. Na maioria das vezes, a sensação não está no lugar, mas nas pessoas que vivem ali.

Porque cultura é feita de gente. De gente simples, alegre e de peito aberto. Que sabe os segredos da longevidade e compartilha as suas vivências com as pessoas que cruzam pelo seu caminho. Gente de verdade, que recebe e acolhe como uma grande família.

Para os que chegam, essa gente das cidades de Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves, Veranópolis e Vila Flores, no Roteiro Turístico Termas e Longevidade, reserva todo o carinho, belezas e descobertas. Uma breve, porém marcante oportunidade de um convívio que só a sabedoria das pequenas cidades pode oferecer.

É assim nesta região da Serra Gaúcha: a gente encontra sentimento de verdade. Impossível de ser fotografado, escrito ou explicado. Tem que experimentar para saber!

Comentários