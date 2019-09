A Defesa Civil Estadual promove nesta terça-feira (10), em Jaguarão, a segunda edição do Projeto Capacitar 2019. O encontro será realizado no auditório da Biblioteca Pública Municipal e deve reunir cerca de 100 coordenadores de Defesa Civil da região Sul do Estado. O projeto tem como objetivo preparar agentes municipais para desenvolver ações diante de adversidades meteorológicas.

Deixe seu comentário: