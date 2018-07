A Pinacoteca Ruben Berta será palco de recital do Mmadrigal Nestor Wennholz, cujo foco e instrumento principal é a voz humana, no dia 17 de julho, terça-feira, 18h30min. O grupo com formação vocal a capella de naipes masculinos, iniciou atividades em 2015, tendo como sede a Casa da Música Porto Alegre. Dedicado especialmente ao repertório de música erudita do período renascentista, entre outros.

