Projeto Comprador na Mercopar está com inscrições abertas

A Mercopar 2018, Feira de Inovação Industrial que será realizada em Caxias do Sul, no período de 2 a 4 de outubro, contará novamente com uma programação onde se destacam ações de incentivo à realização de negócios. Uma destas iniciativas, que vem fazendo sucesso desde a primeira edição da feira, em 1992, será o Projeto Comprador. Dentro de um ambiente formatado especialmente para reuniões objetivas, grandes empresas compradoras, convidadas pelo Sebrae RS, disponibilizam seus profissionais para um atendimento direto a cerca de 200 pequenas empresas vendedoras. As inscrições estão abertas até o dia 17 de setembro, com link disponível no site www.sebrae-rs.com.br/rodadasdenegocios .

Evoluindo ano a ano em sua forma de apresentação, o Projeto Comprador já é uma atividade tradicional na feira. Os resultados positivos, no entanto, dependem essencialmente da capacidade que os representantes das empresas vendedoras precisam ter para a melhor utilização possível do tempo disponível na reunião. “São encontros objetivos, com 15 minutos de duração. É preciso estar muito bem preparado para a apresentação. Mas é importante lembrar que tudo começa no momento da inscrição no Portal, onde é fundamental uma boa descrição dos produtos e serviços que serão ofertados. É a partir destas informações que os compradores validarão as reuniões. A melhor forma de obter bons resultados é estudar ao máximo a demanda do comprador para poder focar nas soluções que atendem as necessidades do comprador”, assinala Jakson da Luz, da Gerência de Inovação Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae RS. O Projeto Comprador está programado para os dias 2 e 3 de outubro e está aberto a expositoras, empresas participantes dos projetos coletivos do Sebrae RS e demais interessados.

Sessão de negócios

Outra ação desenvolvida durante a Mercopar será a Sessão de Negócios, com a participação de grandes empresas âncoras. Destinada exclusivamente aos participantes dos projetos setoriais de energia e metalmecânico do Sebrae RS, a iniciativa oferecerá 10 vagas em cada um dos 10 projetos existentes, que conversarão diretamente com as chamadas âncoras. Mais informações sobre esta programação serão divulgadas nos próximos dias.

A Mercopar 2018 é promovida pelo Sebrae RS e será realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, no horário das 13h às 20h. Mais informações podem ser obtidas com a Trade Fairs Feiras e Eventos, pelo e-mail comercial@tradefairs.com.br e pelo telefone (51) 3067-5750.

