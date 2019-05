Projeto da ampliação da rua Anita Garibaldi é aprovado na capital

O projeto de lei complementar (PLCE) 001/19, do Executivo, foi aprovado nesta segunda-feira (27). Ele viabiliza a execução do trecho final da rua Anita Garibaldi até a avenida João Wallig. Foram 29 votos favoráveis e nenhum contrário na sessão ordinária da Câmara Municipal. O PLCE irá agora para redação final, ainda no Legislativo, e posteriormente será encaminhado ao Executivo, com prazo de 15 dias úteis para ser sancionado pelo prefeito.

O projeto aprovado atribui regime urbanístico para as parcelas a serem destacadas do Porto Alegre Country Club, no bairro Passo D´Areia, com a finalidade de integrá-las à estrutura urbana do entorno. Isso viabiliza a complementação da estrutura viária local, além do término da obra na rua Anita Garibaldi. Os trabalhos também trarão melhoria na mobilidade do trânsito de toda a região.

