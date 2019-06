Projeto de Bolsonaro entregue por ele próprio na Câmara dos Deputados eleva de cinco para dez anos a validade da carteira nacional de habilitação e passa de 20 para 40 pontos o limite para o motorista perder o documento

O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (04), para entregar um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Entre as alterações, está a ampliação – de 20 para 40 pontos – do limite para suspensão da CNH (carteira nacional de habilitação) e o aumento do prazo de validade do documento de cinco para dez anos.