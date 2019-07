Prefeitura da capital pretende financiar 80 milhões para investimentos em segurança

A prefeitura de Porto Alegre pretende mandar para a Câmara de Vereadores, ainda neste mês, um projeto de lei que autoriza o financiamento de R$ 80 milhões para investimentos em segurança pública. O PL está em regime de urgência e será financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Com o valor, o Executivo municipal quer recuperar a capacidade de investimento não apenas em segurança, mas também em outras áreas como saneamento, saúde, educação e infraestrutura.

O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior nesta segunda-feira (8), durante a entrega de 19 viaturas à Guarda Municipal. Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Marchezan Júnior. “Apesar de não ser obrigação constitucional do Executivo Municipal, a gestão concentra esforços para ampliar as ações de combate e prevenção à violência. Este novo investimento de R$ 80 milhões será o maior da década na segurança dos porto-alegrenses”, enfatizou o prefeito.

