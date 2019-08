Projeto de leitura em Presídio de Taquara busca ressocialização de presos

A diretora do Presídio Estadual de Taquara, Mara Pimental, organizou uma reunião para a estruturação de um projeto educacional, em parceria com o curso de Letras da Unisinos e psicólogas. A fim de incentivar e promover a ressocialização dos presos, a ação trabalha na realização de oficinas de literatura, para qualificar o acesso à leitura.

Segundo Mara, “através da leitura, muitos aspectos positivos podem ser potencializados, o que contribui para a qualidade de vida e o acesso à educação para o público privado de liberdade”. Estiveram na reunião professoras do corpo docente e da coordenação do curso de letras da Unisinos, representada pela coordenadora Adila Beatriz Naud de Moura, a psicóloga Janaina Pio de Almeida, do Projeto Chance, da Unisinos, e a presidente do conselho da Comunidade e do Setor Técnico da Casa Prisional, Tânia Natus.

