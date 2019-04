Projeto do Hospital de Santa Cruz visa tranquilizar crianças no centro cirúrgico

O Hospital Santa Cruz (HSC) iniciou, no mês de março, um projeto que busca levar tranquilidade e entretenimento às crianças que passam por cirurgia. Por meio de doações, diversos brinquedos são disponibilizados na sala de preparo e na sala de recuperação, além de dois carrinhos infantis que são utilizados para conduzir as crianças até o local da cirurgia.

A coordenadora de enfermagem do centro cirúrgico, enfermeira Carolini Oliveira da Silva, agradeceu o empenho das pessoas que colaboraram com a iniciativa. “Esperamos que o nosso maior objetivo, de acolher e diminuir o nervosismo das crianças e de seus pais, seja de fato concretizado”, apontou.

Miguel Wink, de dois anos, foi o primeiro paciente a usufruir do carrinho infantil para se deslocar da sala de preparo até a sala cirúrgica para um procedimento nas amígdalas. Para a mãe, Adriane Cegolini, foi uma ótima iniciativa do Hospital. “Ele ficou tranquilo, desde a sala de preparo, com os brinquedos, e depois com o carrinho”, elogiou. E acrescentou: “Ajudou muito, pois quando chegamos ele estava chorando, mas depois se acalmou”.

