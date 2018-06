Projeto Escola Criativa TRIS é lançado em Porto Alegre

Cerca de 50 educadores de escolas de Porto Alegre estiveram reunidos para o lançamento o Projeto Escola Criativa TRIS, na Área 51. A iniciativa, capitaneada pela empresa gaúcha SUMMIT, busca unir educadores, alunos e pais para resgatar o brincar e o criar na infância. A ideia surgiu após pesquisas desenvolvidas pela empresa sobre a importância das experiências lúdicas para desenvolvimento das crianças e também da dificuldade de algumas escolas e pais de fomentar essas vivências de forma que favoreçam futuramente o aprendizado concreto.

O encontro trouxe palestras sobre o mundo da educação. Michelle Sander, fundadora do Scholé, braço da Perestroika focado em disseminar novas práticas e modelos disruptivos na educação, iniciou o encontro falando sobre a Era da Complexidade e o futuro da Aprendizagem. Michelle abordou que o mundo está passando por momentos de transformação, que atinge as estruturas da nossa sociedade. Este período está ressignificando valores e conceitos, trazendo novos olhares, inclusive sobre a educação. “Na minha visão, educação tem muito a ver com ajudar a preparar indivíduos para esse novo cenário de mundo. Modernizar a aprendizagem faz parte desse processo”, comentou.

Já Carla Mayumi, pesquisadora de educação e sócia da empresa de pesquisa TalkInc, abordou o tema “A educação, reimaginada”. Carla apresentou novos modelos de escolas que viu em suas viagens de pesquisa para o livro “Volta ao Mundo em 13 escolas”, do qual é co-autora. A obra relata experiências de novos modelos de educação em vários países, como a Greenschool, Riverdale, École 42, mostrando que já existem alternativas para criar novas formas de ensino. “Ganhamos as ferramentas e vamos mudando com elas. A mudança de pensamento vem depois. Nosso grande desafio é aprender, desaprender e reaprender”, afirmou.

“O brincar tem uma simbologia enorme e é uma experiência extremamente rica para o desenvolvimento infantil pois forma toda base para o aprendizado. A partir de workshops com profissionais de diferentes áreas do conhecimento vamos provocar essa reflexão de como conectar o universo lúdico ao mundo real, aproximando pais, filhos e professores para fomentar a criatividade e felicidade”, explica Andrea Medeiros, gerente de marketing da SUMMIT.

Segundo Andrea, o Escola Criativa TRIS vai iniciar como piloto no Rio Grande do Sul e a intenção é que o projeto seja replicado em outros estados também. “Nossa ideia é fazer ações com a comunidade e levar esse ambiente lúdico para encantar diversos pais, educadores e crianças”, destaca.

Deixe seu comentário: