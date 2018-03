Projeto gaúcho apresenta conquistas no 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília

Em celebração ao Dia Mundial das Florestas (21/03) e o Dia Mundial da Água (22/03), vale ressaltar ações executadas pelo Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM) através do Projeto Ar, Água e Terra: Vida e Cultura Guarani. O Projeto gaúcho está participando do 8º Fórum Mundial da Água – 8º FMA, que acontece em Brasília, entre 17 e 23 de março, e reúne os principais especialistas, gestores e organizações envolvidos com a questão da água no mundo. Com o patrocínio da Petrobras pelo Programa Petrobras Socioambiental, já foi possível conservar e recuperar florestas e corpos d’água em mais de três mil hectares de área em aldeias guarani do Rio Grande do Sul. Resultando na cultivação e plantação de mais de 50 mil mudas de 90 espécies da flora local.

Desde 2011, as ações do projeto são realizadas por uma equipe composta de índios e profissionais de diversas áreas, através do viveirismo em terras guarani. A prática do viveirismo é inédita entre os indígenas, ela abrange oficinas de saberes, intercâmbio e plantio de mudas e sementes entre aldeias, mapeamento e gestão sustentável do território e de outras atividades de educação ambiental e etnodesenvolvimento.

Algumas aldeias localizam-se na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, consideradas áreas prioritárias de conservação e de extrema ou alta importância biológica, como Riozinho, Maquiné, Torres e Palmares do Sul. Floresta e Água são elementos vitais, limitados, pressionados pelas crescentes atividades humanas e naturalmente interdependentes, diante de um quadro de mudanças climáticas mundiais inéditas.

A primeira celebração do Dia Mundial das Florestas ocorreu em 21 de março de 1974. A data foi decretada pela Organização da Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura (FAO) com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos ecossistemas florestais no planeta. O Dia Mundial da Água, celebrado desde 1993, foi recomendada pela ONU durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a conhecida Rio 92 ou Eco 92. Desde então, tais celebrações acontecem em todo o mundo.

