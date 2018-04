Projeto gaúcho é selecionado pelo edital do Programa Pontes do Oi Futuro

O Oi Futuro e o British Council divulgam nesta quinta-feira, 29 de março, o resultado da primeira edição do Programa Pontes, novo edital de fomento a iniciativas culturais, com foco na internacionalização de festivais artísticos de todo o Brasil. Dez projetos de sete estados brasileiros foram contemplados pelo programa e vão receber aporte financeiro para incluir residências de criadores britânicos em suas programações e promover o intercâmbio cultural, contribuindo para formação de redes internacionais nas artes e troca de experiências. Usando o modelo matchfunding, o programa vai destinar um total de R$ 500 mil para os festivais selecionados.

A seleção conjunta inclui o Porto Alegre em Cena, do Rio Grande do Sul; Festival Panorama 2018, o 3º Festival Internacional de Cinema de Arquitetura – ARCHCINE e a terceira edição do Festival Transarte, voltado para a temática da identidade de gênero e sexualidade, do Rio de Janeiro; o 6º Festival Música Estranha, de São Paulo; a Bienal Internacional de Dança do Ceará e o Festival Internacional de Máscaras do Cariri, ambos do Ceará; TREMA! Festival de Teatro, de Pernambuco; Festival Se Rasgum, do Pará; e CAN – Onde o Circo é Possível, realizado no Paraná e Santa Catarina. A lista completa está nos sites do Oi Futuro (www.oifuturo.org.br ) e British Council (www.britishcouncil.org.br).

O Programa Pontes é fruto de uma parceria inédita entre Oi Futuro e British Council, com o objetivo de oferecer novas alternativas de fomento aos festivais brasileiros e de promover a produção artística do Reino Unido no Brasil. Partindo de um modelo inovador, baseado na colaboração institucional, o programa une a expertise do Oi Futuro na gestão de editais de seleção de projetos culturais e a experiência do British Council na formação de redes internacionais de artistas e especialistas. Os festivais foram escolhidos para o benefício por serem importantes veículos de acesso à cultura e de estímulo à economia criativa local.

