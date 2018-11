Projeto “Ideias Memoráveis” da FIRS recebe ministro do STF Luís Roberto Barroso

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), juntamente com suas entidades filiadas, promove, no dia 19 de novembro, um almoço com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. O convidado abordará o tema “Reflexões sobre o Brasil”, no encontro que integra o projeto Ideias Memoráveis. O evento ocorre às 12h, na Sociedade Germânia (Av. Independência, 1299), em Porto Alegre.

A palestra também compõe a programação alusiva aos 70 anos do Estado de Israel e contará com a presença de autoridades locais. “Nosso objetivo é proporcionar um momento de reflexão sobre o atual cenário brasileiro com a presença de um ministro que participou de decisões fundamentais para a história do nosso país”, ressalta Zalmir Chwartzmann, presidente da FIRS. Os convites, ao valor R$ 180,00, podem ser adquiridos na sede da Federação (Rua General João Telles, 329 – Bom Fim) ou pelo telefone (51) 3019-4600, com Ilana.

Ideias memoráveis

O projeto “Ideias Memoráveis” já recebeu diversas personalidades nacionais e internacionais para relatar suas trajetórias de vida, ideias e experiências. Nomes como Celso Lafer, Clara Ant, Claudio Lottenberg, Luciano Huck, Nelson Sirotsky, Pedro Herz, Nilton Bonder e Pilar Rahola participaram do ciclo de palestras.

Deixe seu comentário: