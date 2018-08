Projeto leva empresas para imersão no mercado português durante Web Summit Lisboa

O Grupo Amanhã e o Black Sheep Project, com apoio da ADVB/RS, promovem coquetel de lançamento oficial do projeto Uncover Lisboa Criativa, nesta quinta-feira (23), às 19h, na sede da ADVB/RS (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000), em Porto Alegre.

O evento vai detalhar o projeto Uncover, que propõe uma imersão na maior conferência de tecnologia do mundo, em Lisboa, e na cultura e mercado português durante o Web Summit 2018. A ADVB/RS apoia a iniciativa, que traz oportunidades aos associados da entidade.

Direcionado a empreendedores, representantes do setor de tecnologia, CEOs e entusiastas da inovação, o Uncover Lisboa é uma viagem de conhecimento e negócios, que acontece de 02 de novembro a 10 de novembro.

Os participantes estarão acompanhados de equipes do Grupo Amanhã e Black Sheep Project. A imersão inclui a curadoria do Black Sheep em trazer insights, conteúdos,meettings e visitas em locais estratégicos da cidade, incluindo visita ao LX Factory, complexo industrial histórico que abriga diversos varejistas de arte e restaurantes exclusivos; Hub Beta I, um dos principais hubs de inovação do mundo, que criou um ecossistema que reúne startups e grandes players internacionais; Conferência Web Summit, de 5 a 8 de novembro, visitas gastronômicas e culturais.

A imersão terá cobertura em tempo real nas plataformas do Grupo Amanhã (site e Amanhã TV, no Youtube), através de uma websérie, documentando todas as etapas para pessoas e marcas envolvidas. Para encerrar a experiência e compartilhar a bagagem da maior conferência de tecnologia do mundo, na volta ao Brasil acontecerá um review aberto com os highlights do Web Summit.

