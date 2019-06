Projeto leva sessões de cinema ao ar livre para interior do Rio Grande do Sul

A partir deste domingo (2), cinco cidades do interior do Rio Grande do Sul recebem sessões gratuitas do Cine Autorama, projeto que leva cinema ao ar livre, no estilo drive-in, para o público. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever no site do projeto para garantir o lugar. Cruz Alta será a primeira cidade da programação, com a exibição de “Pantera Negra“, às 19h. O projeto é do Circuito CPFL, um programa do Instituto CPFL, plataforma de investimento social privado da CPFL Energia, para levar atividades culturais a diversas cidades do país. Além das principais atrações, o evento também exibe curtas-metragens e traz uma seleção especial de músicas para o público na chegada do evento.

