Projeto Mais Música do Canoas Shopping tem shows gratuitos da Banda DizPlay e Young Joker.

O projeto Mais Música, que oferece atrações musicais gratuitas lugares diferenciados do Canoas Shopping durante as quintas-feiras, traz no mês de junho shows com Banda Dizplay e Young Joker.

Nos dias 14 e 28, quem assume o palco é a Banda DizPlay, que apresenta clássicos da MPB, do Pop e do Pop Rock internacinal. A DizPlay é formada por Paula Allbani (voz), Jean Brun (voz/guitarra), Jeison Brun (voz/guiarra/violão), Daniel Pires (baixo) e Sílvio Jr. (bateria).

Já a banda porto-alegrense Young Joker se apresenta no dia 21 de junho, trazendo clássicos do rock e do blues dos anos 60, 70, 80 e 90. A Young Joker está na estrada desde 2014 e é formada por Mark Dias (violão e voz), Dante Michelon (baixo), Léo Garcia (bateria) e Rafael Pierozan (guitarra e voz).

As apresentações têm início sempre às 19 horas e acontecem no segundo piso do Canoas Shopping com entrada franca.

Deixe seu comentário: