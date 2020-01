Verão Projeto Mercado chega em sua 1ª edição de 2020 no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Será dia 18 de Janeiro, das 16h às 22, na sede social da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida – SABA, Av. Central 05, praia de Atlântida/RS. Foto: Mariana Trípoli Foto: Mariana Trípoli

O Projeto Mercado mais uma vez chega ao Litoral Norte gaúcho com muitas opções aos veranistas. Expositores de marcas autorais estarão exibindo gastronomia, decoração, moda, acessórios, calçados, aromaterapia e design em um só lugar. Também oferece Workshops, Espaço kids, Colônia de férias para as crianças, Shows ao vivo e muito mais, com sorteio de brindes ao final do evento, aberto ao público.

