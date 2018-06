Projeto Mercado promove festa de São João na Grife do Sabor

A décima quarta edição do Projeto Mercado será especialmente para comemorar as Festas de São João, no próximo sábado (30). O evento será das 13h às 19h, na Grife do Sabor, no bairro Passo D’areia. A entrada é gratuita, e o visitante terá à disposição uma grande variedade de expositores de marcas autorais de moda, gastronomia, acessórios e decoração.

O happy hour temático de Festa de São João será embalado pelo cantor PH, das 16h às 19h, que tocará o melhor do MPB, Pop, Axé e Forró, acompanhado da precursão de Jorge Henrique. Além de ter a consultora de beleza, Priscilla Goulart, fazendo makes juninas em quem quiser ficar caracterizado.

Para o evento, a Griffe do Sabor preparou um cardápio especial, de prato principal terá caldinho de feijão, a la minuta tradicional com ovo frito, batatinha crocante, bife na chapa, arroz e salada. E de sobremesa: ambrosia de forno. Adriano é chef de cozinha atual do estabelecimento já trabalhou no Hotel Casa da Montanha, em Gramado. Para o dia o preço do almoço será 24,80.

Além da Griffe disponibilizar comidas típicas como amendoim torrado, cachorro quente, pipoca doce e salgada, bolo de milho, bolo de amendoim, pé de moleque, quentão, paçoca, arroz doce e ambrosia.

O Projeto Mercado conta com mais de 60 edições já realizadas desde o ano de 2015. O projeto é itinerante e trabalha com o conceito de low consumerism, onde comprar com consciência e direto do fabricante leva as pessoas a terem um comportamento sustentável.

Muito mais que uma feira de variedades, o projeto promove arte, design, moda e gastronomia oferecendo uma experiência completa de entretenimento. O evento acontecerá das 13h às 19h* no espaço externo da Griffe do Sabor, localizada na Rua Jari 692, bairro Passo D’Areia.

Deixe seu comentário: