Projeto Mercado promove grande Festa Junina no Ipanema Sports nesse sábado (16)

Pipoca, quentão, doces e muitas brincadeiras, além de diversos expositores de marcas autorais de moda, acessórios, decoração e design. Esta será a 11ª edição do Projeto Mercado em 2018, que acontece neste sábado (16) no Ipanema Sports (Avenida Coronel Marcos, 2353, bairro Ipanema), das 14h às 19h.

Também terá música ao vivo, com show com o músico Pedro Henrique – PH das 16h às 19h, com MPB, Pop, Samba Rock, Axé e Forró, acompanhado da precursão de Jorge Henrique.

Com mais de 60 edições já realizadas desde o ano de 2015, o Projeto Mercado oferece entretenimento por meio da promoção de diversas marcas autorais de produtos e serviços em ambientes descontraídos.

Confira a programação do evento:

14h às 19h – Monstrinhos da Magnólia

Oficina, exposição e venda dos trabalhos feitos por amélia costa. Crie e dê vida a um monstrinho, em meio a retalhos de panos, botões, muita diversão e criatividade. O participante poderá confeccionar o seu monstrinho de pano. Todo o material está incluído no investimento de R$ 20,00, limitado a 4 participantes com faixa etária a partir de 3 anos.

15h às 15h40 e 16h às 16h40 – Oficina Suculindas da Rúbia

Suculentas na Rolha, mini jardim na geladeira e uma bela lembrança para seus amigos por Rúbia Toffani. As vagas são gratuitas, limitadas a 8 participantes de todas faixas etárias.

