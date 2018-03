Projeto Mercado realiza edição de Handmade nesse domingo

A sexta edição do Projeto Mercado será especialmente para destacar o conceito de handmade no próximo domingo (25). O evento será no Café do bem/Móveis do Bem, na zona sul da capital, e terá expositores de marcas autorais de moda, gastronomia, acessórios e decoração.

O happy hour trará como tema o handmade, esse estilo trabalha o conceito do toque artesanal aos produtos e a fabricação de objetos sem o uso de cadeias industriais automatizadas. Por isso, os produtos handmade são peças artesanais, customizadas, únicas e garantem identidade e estilo aos artigos.

O Café do Bem/Móveis do Bem é um armazém antiquário, que leva o visitante a viajar no tempo com os aromas dos diversos cafés que a casa oferece. O evento terá show ao vivo com o músico Gopala tocando o melhor do pop, MPB e reggae, das 17h às 20h. A entrada no local é gratuita e aberta ao público.

Com mais de 50 edições já realizadas desde o ano de 2015, o Projeto Mercado oferece entretenimento por meio da promoção de diversas marcas autorais de produtos e serviços em ambientes descontraídos. O evento acontecerá das 14h às 20h no Café do Bem, localizada na Av. Coronel Marcos 2470, bairro Ipanema, na Zona Sul.

