Projeto Participação em Família da Cotrijal completa 10 anos

A grande família Cotrijal está convocada para celebrar e exercer o cooperativismo: inicia na próxima sexta-feira (17/08), a 10ª edição do Projeto Participação em Família. Serão 15 encontros de uma rodada de reuniões que prestigiará todos os núcleos da cooperativa, encerrando na noite de 24 de agosto.

“É mais um momento em que temos a oportunidade para a troca de informações”, destaca o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, enfatizando que a direção da cooperativa estará presente nos encontros para tratar de temas de interesse do quadro social e confraternizar. “Esperamos a presença de todos os integrantes das famílias, pois esta é uma forma de mantermos um contato fraterno com o nosso produtor e uma ótima oportunidade para conversarmos sobre a cooperativa, os projetos que estão em andamento e os anseios dos produtores”, acrescentou.

Há 10 anos o Projeto Participação em Família discute a cooperativa, seu conceito, ações e metas, de forma que possa melhorar cada vez mais a gestão e atender os anseios e necessidades de seus integrantes. De grande abrangência e interatividade, este projeto se constitui em importante ferramenta de capacitação das pessoas e ao mesmo tempo de decisões e direcionamento para a Organização.

Oportunidade de aprender sempre mais

Durante as reuniões também será momento de adquirir conhecimento. Neste ano, quem comanda as palestras com muita alegria e entusiasmo é Sergio Kehl – reconhecido como um grande motivador, que ministra conversações e consultorias para pessoas e empresas em todo o Brasil.

Apesar da deficiência física de nascença, Sergio Kehl jamais duvidou de si mesmo e possui um vasto currículo. É formado em Administração de Empresas e em Didática/Pedagogia e pós-graduado em Gestão pela Qualidade Total. Ex-professor da Univates, possui mais de 20 anos de vivência na área humana e também atua nas áreas de comunicação, vendas e atendimento, liderança e equipes de trabalho.

Eleição de líderes – No Projeto Participação em Família ainda serão eleitos os líderes da Cotrijal, que representam o quadro social perante a direção. Ao todo, são 72 líderes que representam os 15 núcleos.

Cronograma de reuniões do projeto participação em família 2018:

Núcleo de Igrejinha / 17/08/2018 – sexta-feira – 10 horas/LOCAL: Ginásio Rudi Rheinheimer (Coqueiros do Sul)

Núcleo de Carazinho / 17/08/2018 – sexta-feira – 14 horas/ LOCAL: Pavilhão Católico de Xadrez

Núcleo de Almirante Tamandaré do Sul / 17/08/2018 – sexta-feira – 19 horas /LOCAL: Pavilhão da Comunidade Católica

Núcleo de Colorado / Comunidades: Colorado, Córrego Branco, Linha Coati, Passo do Padre, Posse do Barreiro, Linha Garibaldi, Nova Trípoli, Paquinhas e Arroio das Pacas / 20/08/2018 – segunda-feira – 10 horas/ LOCAL: Centro Social Esportivo de Colorado

Núcleo de Vista Alegre / Comunidades: Vista Alegre, Arroio das Almas, Cachoeirinha, Linha Carolina e Santa Rita/ 20/08/2018 – segunda-feira – 14 horas / LOCAL: Pavilhão da Comunidade de Vista Alegre

Núcleo de Saldanha Marinho / Comunidades: Saldanha Marinho e Pinheiro Marcado / 20/08/2018 – segunda-feira – 19 horas / LOCAL: Pavilhão da Comunidade Evangélica de Saldanha Marinho

Núcleo Victor Graeff / Comunidades: Victor Graeff, São Pedro do Cerrito, São José do Umbu, Posse Cerrito, Linha Jacuí e Linha Glória / 21/08/2018 – terça-feira – 10 horas / LOCAL: Pavilhão Comunidade Evangélica Victor Graeff

Núcleo de Santo Antônio do Planalto / Comunidades: São José da Glória, Santo Antônio do Planalto, Rincão Doce e Faxinal/Barro Preto/ 21/08/2018 – terça-feira – 14 horas / LOCAL: Pavilhão da Comunidade Evangélica de Santo Antônio do Planalto

Núcleo de Mato Castelhano / 21/08/2018 – terça-feira – 19 horas/ LOCAL: Pavilhão da Comunidade Católica de Mato Castelhano

Núcleo de Não-Me-Toque / Comunidades: Não-Me-Toque, Vila Conceição, Colônia Saudades, Linha Gramado, Invernadinha, Colônia Vargas, São José do Centro, Bom Sucesso, Costa do Colorado, São João do Gramado, São Roque/Flamengo, Arroio Bonito, Mantiqueira, Posse São Miguel e Linha São Paulo / 22/08/2018 – quarta-feira – 10 horas/ LOCAL: Restaurante do Parque da Expodireto Cotrijal

Núcleo de Ernestina / 22/08/2018 – quarta-feira – 14 horas / LOCAL: Pavilhão Católico de Ernestina

Núcleo de Lagoa dos Três Cantos/ Comunidades: Lagoa dos Três Cantos e Linha Ojeriza /22/08/2018 – quarta-feira – 19 horas/ LOCAL: Ginásio de Esportes da Escola Joaquim José da Silva Xavier

Núcleo de Tio Hugo / Comunidades: Tio Hugo, Posse Müller e Polígono do Erval / 24/08/2018 – sexta-feira – 10 horas / LOCAL: Pavilhão São Cristóvão

Núcleo de Nicolau Vergueiro / 24/08/2018 – sexta-feira – 14 horas / LOCAL: Clube 25 de Julho /

Núcleo de Passo Fundo / 24/08/2018 – sexta-feira – 19 horas / LOCAL: Unidade da Cotrijal de Passo Fundo

