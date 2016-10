Projeto piloto que oferece Oi WiFi gratuito a clientes de qualquer operadora teve mais de 2 milhões de acessos em um mês em todo o país

Um mês depois de o piloto ser lançado, o projeto da Oi de liberar o uso da rede Oi Wifi gratuitamente para clientes de todas as operadoras atingiu a marca de 600 mil downloads do aplicativo do serviço. No período, foram registrados 2 milhões de acessos de clientes de publicidade em seus pontos de conexão espalhados por todo o país em aeroportos, shoppings, orla, Lojas de Conveniência, Estádios de Futebol e Redes de Fast Food. A iniciativa permite a qualquer um acessar os pontos de conexão à rede sem fio da Oi no Brasil, sem precisar gastar a sua franquia de dados.

Para acessar a rede Oi WiFi, os interessados deverão baixar o App Oi WiFi, seguir o passo-a-passo e aceitar os termos de uso e publicidade (opt in). Assim que o usuário se conecta à rede, um “banner” é mostrado na tela do smartphone e permanece visível enquanto o Oi WiFi estiver em uso.

A liberação para o uso do serviço gratuitamente faz parte da estratégia de Mobile Marketing da empresa. Do total de 2,3 milhões de hotspots da rede Oi Wifi, 158 mil ficam no Rio Grande do Sul. A navegação patrocinada só está disponível para smartphones Android e o download deverá ser feito via Google Play. Clientes Oi já são elegíveis à rede Oi WiFi e têm a navegação Premium sem publicidade. Interessados também podem comprar o acesso para navegar sem banner, com preços que variam de R$ 5,79 (uma hora) a um mês (R$ 19,99), através de cartão de crédito.

O aplicativo Oi Wifi, que já ultrapassou a marca de 5 milhões de downloads, interage com o sistema operacional do smartphone e conecta automaticamente aos hotspots mais próximos do cliente. Antes de estabelecer a conexão, ele avalia a qualidade da rede para oferecer uma melhor experiência para o usuário. O app permite ainda a consulta dos pontos de acesso por endereços.

