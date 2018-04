A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu a licença prévia para o projeto de implantação de uma planta piloto de gaseificação de resíduos sólidos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O documento atesta a viabilidade do empreendimento que possui tecnologia inédita no Rio Grande do Sul. Não existe nenhum hospital no estado que trate o seu próprio resíduo.

