Na tarde dessa sexta-feira, o governador José Ivo Sartori encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que mantém as atuais alíquotas de ICMS no Rio Grande do Sul. O texto havia sido entregue no Palácio Piratini, dois dias antes, pela equipe de transição de seu sucessor Eduardo Leite, com pedido de encaminhamento em regime de urgência para que seja apreciado ainda neste ano.

