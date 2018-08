Projeto que combate o desperdício alimentar promoverá oficinas gratuitas na 41ª Expointer, em Esteio

O programa Prato Para Todos, da Ceasa/RS, vai promover oficinas gratuitas na 41ª Expointer para combater o desperdício de alimentos.

O ônibus-escola, equipado com uma cozinha industrial, estará estacionado em frente ao Pavilhão da Agricultura Familiar, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, entre 25 de agosto e 2 de setembro. As oficinas são ministradas pela equipe do Programa Mesa Brasil Sesc, parceiro no projeto.

Serão três aulas durante a Expointer nos dias 29, 30 e 31 – sempre no período da tarde. Fora das atividades, o ônibus estará aberto para visitação, inclusive nos finais de semana. As classes incluem ensino de receitas como almôndega nutritiva, elaborada a partir da proteína de soja, e um chá feito com casca da maçã. No fim dos trabalhos, os participantes têm a oportunidade de saborear o que foi preparado.

Valorizar o alimento

O Prato Para Todos foi idealizado pela Ceasa/RS em conjunto com o Gabinete de Políticas Sociais, a SDR (Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo) e parcerias do Sistema Fecomércio/Sesc e Seven Boys.

As doações contribuem para a alimentação de 50 mil pessoas por meio de 300 entidades sociais cadastradas no programa, que recebem o excedente de comercialização de produtores e atacadistas da Central de Abastecimento.

Deixe seu comentário: