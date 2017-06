Projeto SEBRAE Vitivinicultura viabiliza participação de vinícolas na ExpoBento

O Projeto SEBRAE de Vitivinicultura, que conta com o apoio do Programa Juntos para Competir (FARSUL/SENAR-RS/SEBRAE-RS) e tem como objetivo promover o vinho, espumante e suco de uva, além de estimular a melhoria de produtos e processos produtivos e aumentar a competitividade das vinícolas das Regiões da Serra Gaúcha e Campanha e Fronteira Oeste do Estado do RS, tem sido coparticipante no desenvolvimento de cases de sucesso no mundo dos negócios do setor vitivinícola. Em Bento Gonçalves, agroindústrias ligadas ao cultivo da uva estão experimentando uma colheita de resultado após passarem por programas de qualificação e figurarem numa das tantas ações deste projeto, sendo uma delas a parceria para participação em feiras, como a ExpoBento.

A Praça das Vinícolas congrega cantinas de pequeno porte que estão encontrando uma vitrine para exporem suas marcas, divulgarem seus produtos e concretizarem vendas. “A participação no Projeto ajuda a fomentar o negócio e a visibilidade da empresa”, elogia Guilherme Salton, proprietário da Valmarino, que elabora vinhos finos e espumantes no interior de Pinto Bandeira desde 1997.

A Valmarino tem participado de cursos, assim como outras vinícolas, que estão agregando valor à marca, impulsionando o turismo e aperfeiçoando boas práticas vinícolas. A Vitivinícola Santa Bárbara, de Borghetto, interior de Garibaldi, tem contado com o respaldo do Programa Juntos para Competir há seis anos. Trocou de sede há três – atuava no 40 da Graciema, também no interior do município – e, em 2017, comemora um quarto de século em atividade. “Participamos de várias reuniões e palestras, e essa chance de vender, expor o produto, acho que é uma das coisas mais efetivas que o Projeto propicia para a pequena vinícola”, analisa Elenir Antonio Cesca, proprietário da cantina que elabora vinhos finos e comuns. Voltada para a produção de sucos integrais, a Gallon deu uma guinada em sua história há cerca de um ano e meio, quando resolveu lançar sua marca no mercado – durante sete anos e meio, apenas vendia seu produto para terceiros. “O Programa Juntos para Competir ajuda muito o pequeno produtor e também o setor, faz uma diferença grande para nossa marca”, avalia Márcia Gallon, proprietária da casa ao lado do marido, Edvaldo Gallon. “Também recebemos apoio comercial, na parte técnico-adminsitrativa, no marketing”, enumera Edvaldo.

A Cave Antiga, de Farroupilha, está pela terceira vez na ExpoBento, sendo a segunda viabilizada com auxílio do Programa Juntos para Competir. “O Projeto SEBRAE de Vitivinicultura oportuniza que pequenas empresas participem de grandes eventos, pois sozinho seria um custo muito grande. Além de feiras, tem cursos e eventos que melhoram a qualificação da empresa, tornando-a mais competitiva no mercado”, comenta o enólogo da empresa, Cristhian Ambrosi. Enfileirando participações na ExpoBento, a Vinícola Battistello chega à 11ª vez na feira e conta em mais uma edição com o apoio do Programa Juntos para Competir. A cantina, no Vale dos Vinhedos, surgiu em 2004 sempre produzindo vinhos de castas nobres. “A participação no Projeto de Vitivinicultura me abriu muitas portas, fiz cursos, recebi orientações, fiz visitas técnicas”, diz o proprietário da vinícola, Roberto Battistello.

A Vinícola Lídio Carraro, que recentemente forneceu o vinho oficial da Copa do Mundo, é outra empresa que vem sendo atendida pelo Projeto SEBRAE de Vitivinicultura, com auxílio para participar tanto de feiras segmentadas, como a Expovinis (SP), ou multissetoriais, como a ExpoBento. “A gente fica muito feliz que existe entidades que estão apostando no vinho brasileiro e viabilizando a presença mais constante no mercado através de ações diversas e promoção do produto”, constata Patrícia Carraro De Bortoli, diretora de marketing e uma das sóciasproprietárias da cantina.

Para a gestora de Projetos do SEBRAE Serra Gaúcha, Angelica Brandalise, um dos objetivos do Projeto de Vitivinicultura é viabilizar a participação das pequenas vinícolas em ações de acesso a mercado. “A Expobento, por ser uma feira multissetorial com um grande número de visitantes, oferece uma área diferenciada para a promoção do vinho, espumante e suco de uva, possibilitando o contato direto do produtor com o consumidor final, fortalecendo ainda mais a imagem dos nossos produtos e como resultado o aumento de vendas e de novos clientes”.

