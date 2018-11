O vereador Mauro Pinheiro (Rede), líder do Executivo na Câmara Municipal de Porto alegre, anunciou o requerimento do prefeito Nelson Marchezan Júnior que retira o regime de urgência do projeto de lei prevendo nova PGV (Planta Genérica de Valores Imobiliários) para o IPTU a partir de 2020. Com isso, o texto tramita normalmente e deve ser examinado por todas as comissões pertinentes.

