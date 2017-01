Projeto “Sócios do Bem” da Unicred Porto Alegre promove doações para entidades da capital

Conscientes de que a cooperação e a solidariedade podem contribuir para mudar a vida das pessoas, a Unicred Porto Alegre está lançando o projeto “Sócios do Bem – O Poder de Ajudar está na sua Mão”, cujo objetivo é apoiar instituições beneficentes da capital, com doações em recursos financeiros de qualquer valor, que podem ser deduzidas na declaração de Imposto de Renda.

A participação é muito fácil. Acessando o hotsite www.sociosdobem.com.br, o associado escolhe uma das instituições que aparecem na tela (Creche Santa Terezinha, Fundação Projeto Pescar, AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente de Porto Alegre, Instituto da Criança com Diabetes, Instituto do Autismo, ONG Via Vida e Orquestra Theatro São Pedro) e clicar no botão “apoiar”, que o direcionará para o Funcriança – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Comentários