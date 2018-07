O projeto Teatro de Rua na Travessa da Casa de Cultura Mario Quintana apresenta, nesta quarta-feira, às 16h, o espetáculo “SuperGêmeas – uma comédia musical cara de pau”. O trabalho do Teatro Mototóti traz as irmãs Fernanda e Mariana Beppler interpretando duas palhaças que usam seus superpoderes artísticos para salvar o mundo da monotonia, do tédio e do mau humor. A entrada é gratuita.

