Projeto Triunfo Concepa na Escola vai a Guaíba

Chegou a vez de Guaíba receber o projeto “Triunfo Concepa na Escola – plantando sementinhas para um trânsito melhor”. Nesta terça-feira (13), a partir das 13h30, a ação será realizada no Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim. A iniciativa, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a Polícia Rodoviária Federal, visa levar a escolas das cidades que ficam no trecho que a concessionária administra atividades relacionadas à segurança, responsabilidade e consciência no trânsito.

Durante a atividade, os estudantes conhecerão os veículos usados nos atendimentos feitos pela Triunfo Concepa, PRF e ANTT na rodovia, ao mesmo tempo em que recebem informações sobre trânsito responsável, como atravessar em faixa de pedestre, usar cinto de segurança e outros cuidados que já podem ter em relação ao trânsito.

Ao longo do ano, escolas de outras cidades do trecho rodoviário administrado pela concessionária serão visitadas. Já receberam o projeto escolas de Gravataí, Porto Alegre e Cachoeirinha.

Comentários