Projeto Turismo na Escola em Barra do Ribeiro mostra história do município à jovens da rede municipal e estadual de ensino

O lançamento do Projeto Turismo na Escola: Descobrir, redescobrir e cuidar de Barra do Ribeiro acontecerá nesta sexta-feira (04). O evento terá início às 9h, na Fábrica de Gaiteiros. O projeto é da Prefeitura Municipal e conta com o apoio do Poder Judiciário da Comarca de Barra do Ribeiro e Fábrica de Gaiteiros. Além disso, o projeto atende o Plano Municipal de Turismo, que preconiza o resgate da história de Barra do Ribeiro e a auto-estima do barrense.

Atividades especiais serão promovidas a estudantes da rede municipal e estadual de ensino de Barra do Ribeiro e envolve uma tour guiada na Fábrica de Gaiteiros, uma parada para lanche, a exibição de um documentário sobre o município, que faz parte do DVD Gaita na Fábrica, com a presença do cineasta Renê Goya Filho e Renato Borghetti, além de um debate entre os participantes. A programação acontece também durante o período da tarde.

