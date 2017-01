Projeto Verão: Unimed Porto Alegre promove atividades no Litoral. A programação ocorre nos finais de semana

É verão! Lazer, relax, diversão e exercícios físicos são as melhores pedidas para quem está na praia. Pensando em garantir bem-estar e incentivar a prática de hábitos saudáveis, até 5 de março a Unimed Porto Alegre realiza mais uma edição do Projeto Verão. Para aqueles que estão no Litoral Norte, a Cooperativa oferece gratuitamente as Caminhadas com a Unimed nos finais de semana. Veja a programação:

– Tramandaí: dias 14 e 15 de janeiro, na Avenida Beira-Mar (Casa Estação Verão Sesc Tramandaí)

– Capão da Canoa: dias 21 e 28 de janeiro, na Avenida Beira-Mar (Largo do Bar Onda)

– Atlântida: dias 4 e 11 de fevereiro, na Avenida Beira-Mar (Casa Estação Verão Sesc Atlântida, junto à SABA)

– Torres: dias 18 e 25 de fevereiro, na Avenida Beira-Mar (Casa Estação Verão Sesc Torres, no Calçadão da Praia Grande).

As atividades ocorrerão sempre em dois horários: 9h30min e 10h30min. Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 510 4646. A programação está sujeita à alteração de horário e em caso de chuva será transferida.

Outra ação que estará agitando o Litoral é o Super Vôlei De Praia. Como incentivadora do esporte, a Unimed Porto Alegre está patrocinando o evento, com vários campeonatos que contam com a Coordenação do treinador multicampeão de vôlei, Jorginho Schimdt. A atração contará com a proteção do serviço de SOS Emergências Médicas Unimed Porto Alegre, e ocorrerá na Avenida Beira-Mar de Tramandaí nos dias 14 e 15/01 (quartetos masculinos), 21 e 22/01 (duplas masculinas), 28 e 29/01 (sextetos mistos) e 04 e 05/02 (sextetos até 16 anos). Informações e inscrições devem ser feitas pelo e-mailjorgevolei@uol.com.br ou pelo telefone (51) 99692.2279.

Vale lembrar ainda que a Cooperativa está distribuindo um guia de orientações de como utilizar o plano de saúde no litoral, uma Central de Informações e Agendamento de Consultas exclusiva estará atendendo pelo telefone 0800 648 4545 e dicas do Viver Bem e informações sobre a rede Unimed disponível no período de férias.

Além disso, as lojas de atendimento da Unimed Porto Alegre nessas regiões oferecem serviços administrativos como autorização de exames e procedimentos, atualização cadastral, vendas nos seguintes endereços:

LITORAL SUL/COSTA DOCE

CAMAQUÃ

Av. Presidente Vargas, 252 – Centro

(51) 3671-4211 / 3671-4019

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem

fechar ao meio-dia).

GUAÍBA

Rua Dr. José Montaury, 305

(51) 3491-9636 / 3491-9651

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem

fechar ao meio-dia).

LITORAL NORTE

OSÓRIO

Av. Jorge Dariva, 1153/sala 1

(51) 3316-5110

De segunda a sexta-feira, das

8h às 12h e

das 13h30 às 18h.

TRAMANDAÍ

Av. Atlântica, 1810/loja 1

(51) 3316-5124

De segunda a sexta-feira,

das 8h às 18h. Sábado,

das 8h às 12h.

CAPÃO DA CANOA

Rua Dom Luiz Guanella, 2800

(51) 3316-5120

De segunda a sexta-feira,

das 8h às 18h. Sábado,

das 8h às 12h.

TORRES

Av. General Osório, 434/loja 2

(51) 3316-5128

Segunda à sexta: 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Sábado: 8h às 12h.

