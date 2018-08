Projetos para realização de obras no entorno da Arena são aprovados pela prefeitura de Porto Alegre dando sinal verde para acordo definitivo

A prefeitura de Porto Alegre informou nesta quinta-feira, 16 de agosto, que todos os projetos referentes às obras de infraestrutura do entorno da Arena do Grêmio, apresentados pela incorporadora Karagounis, estão aprovados. As obras farão parte do acordo a ser firmado entre empresa, Município de Porto Alegre e Ministério Público do Rio Grande do Sul. O avanço foi fruto de grande empenho e esforço das partes envolvidas.

De forma voluntária, a Karagounis se dispôs a contribuir para solucionar a questão que emperra o desenvolvimento do bairro, propondo-se a realizar as obras de infraestrutura mais importantes para a região, viabilizando, assim, as condições necessárias para seguir com seus empreendimentos na área.

Definidas em consenso as obras prioritárias, os respectivos projetos para a sua execução foram elaborados e agora devidamente aprovados pelos órgãos técnicos do Município. Com isso deu-se sinal verde para a celebração do acordo que permitirá a execução do conjunto de obras que compreende a duplicação da Avenida AJ Renner, a duplicação da Avenida Padre Leopoldo Brentano e a reformulação de trecho da Avenida Pedro Boessio, além da construção de uma nova sede para o posto da 2a Companhia do 11o Batalhão e de serviços de desassoreamento de rede de macrodrenagem do município, responsável pelos alagamentos de partes do bairro. Tratam-se de grandes intervenções que há muito tempo são esperadas por todos os cidadãos de Porto Alegre.

