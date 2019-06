Projetos que tramitam na Assembleia querem banir uso de canudos e copos plásticos no RS

No Dia Mundial do Meio Ambiente, uma das principais preocupações atuais com a natureza vem à tona: o uso de canudos plásticos. Três projetos de lei tentam extinguir o uso do utensílio no Rio Grande do Sul, e tramitam na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, na Assembleia Legislativa no momento.

Ainda em avaliação pela CCJ, as três propostas para proibir a circulação dos canudos de plástico no estado passam pela primeira fase de tramitação, o que significa que estão longe de serem votadas pelo plenário. Além disso, elas possuem algumas diferenças entre seus textos.

O primeiro a apresentar um projeto sobre o tema foi o deputado Dirceu Franciscon (PTB), o qual abre exceção aos produtos de material biodegradável. A proposta não estipula algum valor para multa e nem relata a quem caberia a responsabilidade das punições. Já o segundo PL contra os canudos é apresentado pelo deputado Zé Nunes (PT) e propõe uma exceção para que “pessoas portadoras de necessidades especiais” possam usar os canudos. A terceira medida, que proíbe também copos plásticos, é apresentada pelo deputado Gerson Burmann (PDT) e aponta multa a quem a “distribuir ou comercializar” esses materiais.

Alguns dos malefícios do canudo para o meio ambiente são:

Problemas para a vida marinha na ingestão e asfixia do canudo ou outro plástico;

Sal marinho contaminado por partículas de plástico;

Problemas na escala da cadeia alimentar.

Deixe seu comentário: