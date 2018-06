Promessas com caixa vazio

A decretação do estado de calamidade financeira, a 22 de novembro de 2016, parecia ser o último ato do governo do Rio Grande do Sul para evitar o mergulho no abismo. A partir daquele momento viria a recuperação. Enganamo-nos. Após um ano e sete meses, a situação piorou. Não deve haver um gaúcho que desconheça a penúria provocada pela falta de dinheiro para pagar em dia os funcionários públicos, os fornecedores de produtos e os prestadores de serviços. Quanto a investimentos, nem se fala, porque os recursos inexistem.

Estilo costumeiro

Estamos a 13 semanas das eleições e nenhum candidato aponta saídas viáveis. As fórmulas até agora citadas são buscar ressarcimentos da Lei Kandir, reduzir isenções fiscais e cobrar impostos atrasados. Já foram tentadas e, por vários motivos, tiveram resultados tímidos. Espera-se a instalação, com urgência, de alguma usina de criatividade.

Sobre o descaso

Mais um período de quatro anos termina no Congresso Nacional, sem que tenha andado a reforma política.

De um canal de comunicação entre povo e governo, os partidos se converteram em instrumentos de arrecadação de fundos, com objetivo prioritariamente eleitoral. A mudança exigida, para que se tornassem comprometidos com o interesse público, foi esquecida. As legendas seguem como abrigo de ambições personalistas e fisiologismo carreirista.

Ficam longe da fogueira

Amanhã, a Petrobras vai propor novo plano de cargos e salários. O Sindicato critica porque haverá generalização de funções, dividindo os empregados em apenas grupos de curso superior e de nível técnico.

Os candidatos à Presidência da República mantêm silêncio sobre a situação da estatal. Preferem o bate-boca envolvendo temas menores e muitas acusações pessoais.

Devem, porém, saber que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio é uma empresa de petróleo mal administrada. Se, além disso, for beneficiada com monopólio, só terá prejuízos com o uso de engenho e arte.

Gangorra injusta

Ainda sobre a Petrobras, que pratica a garfada sem cerimônias. Os consumidores nunca se beneficiam com a queda de preços no mercado mundial. A estatal costuma praticar a antiga regra: privatiza o lucro e socializa o prejuízo.

Para malabarista

Ciro Gomes tenta montar a aliança dos extremos, ao estilo de Leonel Brizola, com PSB, DEM, PP, PRB e Solidariedade. Difícil, não impossível.

Inaceitável

Um dos conceitos mais corrosivos é o que se espalha na opinião pública: o Supremo Tribunal Federal virou uma espécie de loteria jurídica.

Área da instabilidade

Os estragos das greves dos caminhoneiros prosseguem: o Boletim de Mercado, do Banco Central, que divulga análises de um grupo de economistas, projetava crescimento do Produto Interno Bruto de 2,16 por cento há três meses. Há 15 dias, reduziu para 1,94 por cento. A expectativa é quanto ao resultado da avaliação de amanhã. Na sexta-feira, comentavam que poderá cair para 1,65 por cento em relação a 2017.

Outros tempos

A 1º de julho de 1993, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do empresário Paulo César Farias, o PC. O chefe da campanha de Fernando Collor à Presidência da República foi acusado de sonegar impostos. Crime incomparavelmente menor do que o país passou a assistir dez anos depois.

Entre confete e serpentina

Pelo menos três escolas de samba da região metropolitana de Porto Alegre brigam pelo mesmo tema enredo para o próximo Carnaval: Presos Hoje, Soltos Amanhã.

Deixe seu comentário: