Prometa e Lei Orçamentária são apresentados na Câmara

O projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2020 será apresentado nesta terça-feira (22), em audiência pública na Cefor (Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul), da Câmara dos Vereadores. O secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Daniel Rigon, fará a exposição das metas e prioridades do Executivo, previstas para o exercício econômico e financeiro do próximo ano. A reunião ocorre a partir das 10h30, na Sala 302 da Câmara. A LOA foi elaborada pelas secretarias do Planejamento e Gestão e Fazenda, com o apoio de todas as pastas.

Antes, às 9h30, os resultados do Prometa (Programa de Metas da Prefeitura de Porto Alegre) 2018 serão apresentados à Comissão. O programa contém 58 metas estabelecidas pelo Executivo, distribuídas em 16 objetivos dentro de três eixos estratégicos (Desenvolvimento Social; Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade; e Gestão e Finanças).