Promoção de Dia dos Pais do Canoas Shopping sorteia 14 bicicletas para pais e filhos pedalarem juntos

Para este Dia dos Pais o Canoas Shopping criou uma promoção que vai sortear sete pares de bicicletas, onde cada contemplado ganhará um modelo adulto e outro infantil para pedalar junto com o seu filho.

Segundo Haidée Höfs, Superintendente do Canoas Shopping, as bicicletas são prêmios atrativos e que podem gerar ainda mais aproximação na família. “Cada vez mais as pessoas estão redescobrindo o valor de praticar uma atividade física ao ar livre e, neste contexto, uma criança que pedalar com o seu pai vai ter uma experiência que valerá para a vida toda.” complementa Haidée.

Para participar do sorteio, basta juntar R$ 250,00 de notas fiscais em compras feitas nas lojas participantes no período da promoção e trocar por cupons no estande situado na Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do shopping.

A promoção acontece até 11 de agosto e o sorteio será realizado no dia 12 de agosto, às 17h. Mais informações podem ser obtidas no site: www.canoasshopping.com.br, durante o período da campanha. Promoção com certificado de autorização SECAP Nº 06.004106/2019

