Promoção de dia dos pais “Oi leva você aos estúdios Warner”

No mês dos pais, a Oi lança a promoção “Oi leva você aos estúdios Warner”, oferecendo a seus clientes a chance de conhecerem os estúdios Warner em Los Angeles, Califórnia, EUA, com acompanhante. A promoção é válida apenas para novos clientes Oi Total que assinarem a um dos combos cadastrados na promoção entre os dias 6 a 31 de agosto. Ao contratarem o serviço, os consumidores terão o direito de participar do sorteio, que acontecerá no dia 05 de setembro.

Os combos ofertados são Oi Total Solução Completa, Residencial e TV + Fixo. Após a realização do sorteio e a assinatura da carta de compromisso, o ganhador terá 180 dias para marcar e realizar a viagem. A oferta é válida para todo Brasil, exceto para o estado de São Paulo, a cidade de Londrina (PR) e Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.

