Promoção Dia dos Pais do Canoas Shopping tem ação compre e ganhe, workshops e sorteio de churrasqueiras

Neste Dia dos Pais, o Canoas Shopping aposta no churrasco, hábito arraigado da maioria dos pais do Rio Grande do Sul, com a distribuição de tábuas de carne personalizadas, workshops sobre churrasco e sorteio de seis churrasqueiras em promoção que acontece de 1º a 12 de agosto.

Para participar basta reunir 250 reais em notas fiscais de compras feitas em uma das lojas participantes durante o período da promoção e trocar por uma tábua de churrasco personalizada na hora com as iniciais do papai e por um cupom para concorrer a seis churrasqueiras Tramontina modelo 450L com tampa, termômetro e saída de ar. Cada CPF poderá retirar até duas tábuas.

E durante os finais de semana da promoção acontecerão workshops gratuitos para deixar o churrasco do Dia dos Pais ainda mais saboroso. Neles o público aprenderá sobre os diferentes cortes de carne, dicas na hora de fazer o fogo, as especiarias que harmonizam com cada tipo de carne e o cuidado no corte do churrasco depois de pronto.

As trocas de cupons, bem como a retirada e a personalização das tábuas de carne podem ser feitas de segundas a sábados das 10h às 22h, e domingos das 11h30min às 22h, na Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping.

Os Workshops acontecem no mesmo local aos sábados, às 15h, 17h e 19h e aos domingos, às 15h, 16h e 18h e a participação é gratuita.

Deixe seu comentário: