Promoção do Canoas Shopping dá segundo ingresso de cinema e estacionamento grátis de segundas a quartas-feiras

Até 13 de novembro, de segundas a quartas-feiras, acontece no Canoas Shopping a promoção Cine UAU onde a compra de um ingresso de cinema dá direito a outro de cortesia e mais uma isenção de estacionamento.

Para participar basta preencher um cadastro na central de relacionamento do shopping e retirar um voucher com a cortesia para o segundo ingresso do cinema e a isenção do estacionamento.

Depois é só apresentar o voucher cinema na bilheteria quando for comprar um ingresso para qualquer sessão 2D ou 3D para levar na hora a segunda entrada para a mesma sessão grátis.

Para ganhar a isenção do estacionamento basta entregar a segunda parte do voucher, junto com o ingresso do cinema da mesma data, no guichê do estacionamento. A promoção não é cumulativa.

A central de relacionamento está situada no primeiro piso e fica aberta ao público durante todo o horário de funcionamento do Canoas Shopping. O regulamento estará disponível para consulta no site www.canoasshopping.com.br até o final da promoção.