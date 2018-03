Promoção do Canoas Shopping dá segundo ingresso grátis e isenção de estacionamento de segundas a quartas-feiras

Agora quem gosta de cinema tem mais um bom motivo para frequentar o Canoas Shopping. De 26 de março a 27 de junho, de segundas a quartas-feiras, acontece a promoção Cine UAU onde, na compra de um ingresso, o cliente ganha outro de cortesia e mais uma isenção de estacionamento.

Para participar, basta curtir o post da promoção na fanpage do Canoas Shopping no facebook, tirar uma foto do post com a sua curtida e apresentar na central de relacionamento que fica no primeiro piso para retirar um voucher que é destacável em duas partes, sendo uma para cinema e outra para o estacionamento.

Depois é só apresentar o voucher na bilheteria do cinema quando for comprar um ingresso para qualquer sessão 2D para levar na hora o segundo ingresso para a mesma sessão grátis. Após o filme, é preciso apresentar a segunda parte do voucher, junto com o cupom fiscal do cinema, no guichê do estacionamento para ter direito à isenção.

A promoção acontece entre os dias 26 de março e 27 de junho e é válida para sessões 2D de segundas às quartas-feiras, exceto feriados, até os vouchers disponibilizados por período esgotarem. Caso esgotem, a promoção é encerrada até o início do próximo período. Serão distribuidos 4.000 vouchers a cada 30 dias. O regulamento fica disponível para consulta no site www.canoasshopping.com.br durante o período da promoção.

