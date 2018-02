O governo do Estado divulgou, nesta sexta (23), no Diário Oficial do Estado, a lista das promoções dos servidores do quadro especial da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários). Conforme o superintendente da Susepe, Angelo Carneiro, esta promoção é o reconhecimento da luta pela valorização dos servidores penitenciários.

Deixe seu comentário: