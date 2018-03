Promotor intima empresa de Donald Trump a entregar dados sobre a Rússia

O promotor especial Robert Mueller intimou a Trump Organization a entregar documentos, incluindo papéis ligados a Rússia, informou nesta quinta-feira (15) o jornal americano “The New York Times”.

É a primeira vez que Mueller, que investiga a interferência russa na eleição presidencial norte-americana, intima oficialmente uma empresa do grupo empresarial de Donald Trump, se aproximando assim do próprio presidente.

Segundo a reportagem, o pedido foi entregue a algumas semanas e exige que sejam entregues todos os documentos ligados a Rússia e a outros assuntos da investigação, sem especificar quais seriam.

Sanções

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira uma série de sanções contra a Rússia por sua ingerência na eleição presidencial americana de 2016 e vários ciberataques. Segundo o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, as medidas visam a cinco entidades e 19 indivíduos.

“Esta administração responde às atividades perniciosas da Rússia, incluindo sua tentativa de interferir nas eleições americanas”, afirmou Mnuchin.

Resposta

Moscou prepara uma resposta às sanções dos Estados Unidos por sua suposta ingerência nas eleições presidenciais de 2016, indicou o vice-ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov, depois do anúncio das medidas de Washington contra cinco entidades e 19 personalidades russas. “Estamos analisando isso com calma. Estamos começando a preparar medidas de resposta”, afirmou Ryabkov à agência Interfax.

As sanções implicam congelamento dos ativos das pessoas afetadas e a proibição de que as empresas americanas realizem transações com elas. As medidas tomadas pelo governo Trump também respondem a vários ciberataques atribuídos pelos Estados Unidos à Rússia, incluindo a tentativa de penetrar no sistema de distribuição de energia.

