Um promotor de Justiça de Cuiabá teve a carteira de habilitação apreendida pela Polícia Militar após bater em uma motocicleta na capital e fugir do local do acidente sem prestar socorro. Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, lotado na 19ª Promotoria Criminal da capital, foi abordado pela PM minutos após o acidente e recusou-se a passar pelo teste do etilômetro (“teste do bafômetro”).

