Promotores de Los Angeles revisam o caso de agressão sexual contra Sylvester Stallone

Promotores de Los Angeles disseram que estão revisando um caso de agressão sexual contra o ator Sylvester Stallone. O porta-voz da promotoria de Los Angeles, Greg Risling, afirmou em um email que o caso estava sendo revisado por sua força-tarefa sobre crimes sexuais, mas não deu detalhes. O caso foi apresentado pela polícia de Santa Monica.

Em dezembro, o advogado de Stallone, Martin Singer, disse que uma mulher apresentou “boletim policial alegando um estupro ocorrido há 27 anos”. “Meu cliente contesta categoricamente a alegação”, disse Singer em um comunicado na época.

A polícia de Santa Monica informou em dezembro que estava investigando uma queixa feita em novembro de 2017 por suposta conduta sexual imprópria do ator nos anos 1990. Não é a primeira vez que o ator é acusado de abuso sexual.

Ex de ator está grávida

Aos 54 anos, Brigitte Nielsen, a atriz dinamarquesa que ficou conhecida por ter sido casada com o astro Sylvester Stallone, está esperando o quinto filho. A novidade foi anunciada pela loira ao compartilhar no Instagram fotos do barrigão. “A família está crescendo”, disse ela em uma das imagens. Em outra, ela afirmou: “Momento feliz. Vibrações positivas.

Brigitte, que atuou em filmes como Rocky IV e Cobra, que ela fez ao lado de Stallone, é casada desde 2006 com o produtor de televisão Mario Dessì. Ela já é mãe deJulian, de 34 anos, com Kasper Winding, e Killian, de 28, com o ex-jogador de futebol americano Mark Gastineau. A dinamarquesa tem ainda Douglas, de 25, e Raoul Jr., de 23, com Raoul Meyer.

Apesar de o auge de sua fama ter sido nos anos 1980, Brigitte continuou atuando, inclusive tendo feito o filme As Mercenárias, a versão feminina para Mercenários, o longa de sucesso com Stallone e Arnold Schwazenegger.

Stallone e Trump

Stallone conseguiu convencer Donald Trump a dar o perdão presidencial (ainda que póstumo) ao boxeador norte-americano Jack Johnson (1878-1946). Johnson condenado à prisão no ano de 1913 por viajar com sua namorada para fora do estado em que viviam. Na época, uma lei local proibia o transporte de qualquer mulher para fora de seus estados natais com “propósitos imorais”.

Após assinar o perdão póstumo ao boxeador, Trump afirmou: “Jack Johnson foi o primeiro americano negro campeão do mundo no boxe, um verdadeiro lutador. Ele teve uma vida difícil”.

Stallone, o atual campeão peso-pesado do mundo Deontay Wilder e a tataraneta de Jack Johnson, Linda Bell Haywood, estavam com o presidente no Salão Oval da Casa Branca quando ele assinou o perdão oficial. A condenação do boxeador é considerada hoje um caso simbólico do racismo da época. Todos os membros do júri eram brancos e a pena foi decidida após apenas duas horas de deliberações entre juiz, advogados e jurados.

